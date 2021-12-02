Красноярск, , 06:56 — REGNUM Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев назначен советником губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в краевом правительстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс (слева) и Павел Ростовцев Вадим Кофман, Krskstate.ru

В новой должности Ростовцев будет работать с несколькими региональными министерствами — спорта, социальной политики, строительства и образования.

«Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе», — говорится в сообщении правительства края.

Временно исполнять обязанности министра спорта Красноярского края будет Роман Сотников.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Ростовцев — серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону (Турин, 2006). В 2006—2008 годах он руководил агентством физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края. В 2015—2016 годах был советником губернатора Красноярского края. Министром спорта региона был назначен в сентябре 2019 года.

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