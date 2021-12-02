Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Обвинения в незаконной слежке предъявлены аргентинским судом бывшему президенту Аргентины Маурисио Макри, 1 декабря сообщило издание La Nacion.

TharonXX Маурисио Макри

Правоохранительные органы считают, что экс-глава государства причастен к слежке за родственниками экипажа подводной лодки San Juan, затонувшей в ноябре 2017 года. Макри запрещено покидать Аргентину, а на его активы в размере в 100 млн песо ($990 тыс.) наложен арест.

В настоящий момент бывший аргентинский лидер находится на территории Чили, и судебное постановление начнет действовать только после возвращения экс-президента на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре суд несколько раз откладывал процедуру дачи показаний для Маурисио Макри в рамках дела о незаконной слежке.