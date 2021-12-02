Реж, Свердловская область, 2 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. На Среднем Урале в частном доме произошёл взрыв. Жилище принадлежало многодетной семье, сообщают СМИ.

Пожар

Информацию об инциденте в городе Реже Свердловской области подтвердил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Рядом с домом произошел хлопок, после чего загорелся автомобиль, который принадлежал семье. Пожар сразу потушить не удалось, в результате чего пламя перекинулось на жилище. Никто из челнов семьи не пострадал. Однако практически все имущество свердловчан сгорело.

Семья считается благополучной. На учете в полиции не состоит. В соцсетях уже открыли сбор средств и одежды для пострадавших.