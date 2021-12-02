Новосибирск, 2 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Новосибирске правоохранители устанавливают заказчика вырубки более 200 деревьев. Материалы о незаконной вырубке вдоль улицы Ипподромской переданы в следственный отдел. Об этом сообщили в мэрии города.

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«29 ноября во время объезда объектов улично-дорожной сети района сотрудники администрации Калининского района остановили работу «черных» лесорубов. От пересечения с ул. Кропоткина до пересечения с ул. Народной злоумышленники вырубили 228 деревьев, преимущественно клены и боярышник. Ущерб от незаконных действий составил 3 165 296 рублей», — рассказали в мэрии.

В администрации Калининского района уточнили, что они направили заявление в полицию для проведения проверки и принятия соответствующих мер. После этого правоохранителям удалось установить хозяина техники, задействованной в вырубке деревьев. Сейчас с нарушителем работают следователи, чтобы установить заказчика работ.