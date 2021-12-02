Новосибирск, , 06:42 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 22 по 29 ноября 2021 года было зафиксировано повышение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,6% и автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

АЗС

При этом на автомобильный бензин марки АИ-95 цены снизились на 0,1%.

«На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,70 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,65 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 54,65 до 60,85 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года наблюдался рост цен надизельное топливо — на 0,1%. На остальные виды топлива цены не менялись.