Новосибирск, 2 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 22 по29 ноября 2021 года былозафиксировано повышениепотребительских цен на дизельноетопливо — на 0,6% и автомобильный бензин маркиАИ-92 — на0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

АЗС

При этом на автомобильный бензин марки АИ-95цены снизились на 0,1%.

«На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,70 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,65 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 54,65 до 60,85 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года наблюдался рост цен надизельное топливо — на0,1%. На остальные виды топлива цены не менялись.