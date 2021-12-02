Вашингтон, 2 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Тысячи людей собрались на церемонию зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Об этом 2 декабря сообщили все ведущие СМИ США.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Новогодний Нью-Йорк

Установленному в центре Нью-Йорка рождественскому дереву 85 лет, его высота составляет 24 метра. Верхушку ели венчает звезда с 70 лучами, украшенными кристаллами Swarowski, ель сияет рождественскими огнями, всего на ней разместили около восьми километров гирлянд.

Люди собрались на церемонию зажжения огней, несмотря на предупреждения властей о появлении нового штамма «Омикрон» коронавируса. В отличие от прошлогодней церемонии, никаких ограничений для желающих посетить мероприятие дополнительно не вводилось. Большая часть присутствующих носит маски, однако дистанцию люди не соблюдают. На церемонию пропускали всех желающих, никаких тестов сдавать было не нужно, QR-код для прохода тоже не требовался.

Отмечается, что в Нью-Йорке планировали отметить Рождество и новогодние праздники в полном масштабе. На встречу Нового года на Таймс-сквер будут допускать вакцинированных людей, однако её уже планируют посетить десятки тысяч американцев. Пока неизвестно, будут ли введены дополнительные ограничения в связи с выявлением нового штамма «Омикрон».