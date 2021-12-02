Новосибирск, , 06:36 — REGNUM В Новосибирске начался ещё один важный этап в реализации проекта по созданию моста через реку Обь. На площадке на правом берегу начата сборка вантового пролётного строения. Об этом сообщила Группа «ВИС».

Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске Пресс-служба Группы «ВИС»

Уточняется, что строители завершили монтаж и установку на опорные части стартового блока массой 80 тонн. Он позволит начать сборку металлоконструкций участка моста, который пройдёт над парком Городское начало и обеспечит выход на правобережную транспортную развязку.

Отметим, что до этого монтаж пролётного строения с надвижкой мостового перехода велись с левого берега реки Обь. Вантовая часть моста будет комбинированной: 230 метров — пролётное строение с ортотропной плитой и 150 метров — сталежелезобетонная конструкция. Полная длина вантового участка комбинированного пролётного строения — 380 погонных метров, масса — 6000 тонн.