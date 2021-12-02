Абакан, 2 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю значительнее всего подорожали белокочанная капуста, картофель и пшеничная мука. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

Капуста выросла в цене на 8,50% (на 3,63 рубля). Средняя цена по состоянию на 29 ноября — 46,33 рубля за килограмм. Картофель подорожал до 52,58 рубля за килограмм (на 3,14% или на 1,60 рубля), пшеничная мука — до 46 рублей за килограмм (на 2,82% или на 1,26 рубля).

Подешевели за неделю в Хакасии свежие огурцы (на 4,48%), репчатый лук (на 0,94%) и говядина (на 0,73%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали белокочанная капуста, картофель и овощные консервы для детского питания.

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