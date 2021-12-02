Кемерово, , 06:30 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 3 декабря, во всех муниципалитетах состоятся возложения цветов в память о погибших в шахте «Листвяжная. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«3 декабря будет девять дней с момента трагедии на шахте «Листвяжная». В 08:21 (время местное) — время, когда произошёл взрыв, во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся возложения цветов. В это же время во всех храмах траурные мероприятия начнутся с колокольного звона, затем пройдут панихиды по погибшим», — уточнили в областной администрации.

Так, в посёлке Грамотеино Беловского округа на Аллее шахтерской славы цветы возложат к мемориалу спасателям Военизированной горноспасательной части, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец». В Кемерове почтить память погибших можно будет у монумента «Память шахтерам Кузбасса» в Рудничном районе. В Новокузнецке цветы можно принести к мемориалу «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Отмечается также, что во всех городах в память о шахтёрах и горноспасателях будет включена система оповещения МЧС.