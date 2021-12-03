Сеул, 22 мая, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В столице Южной Корее прошла экспортная выставка предприятий среднего и малого бизнеса World Class Product Show 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что данная выставка прошла в пятизвездочном отеле InterContinental Grand Seoul Parnas, расположенном в районе Каннам-гу, при поддержке министерства торговли, промышленности и энергетики и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.

Целью данного мероприятия являлась поддержка малых и средних предприятия, а также оказание помощи для выхода на мировой рынок.

Известно, что экспортную выставку посетили представители 85 зарубежных и 204 местных компаний.

По данным источников, во время данного мероприятия южнокорейские компании малого и среднего бизнеса заключили экспортные контракты на общую сумму 76 млн.

Известно, что в рамках выставки прошли консультации на тему зарубежных рынков.

«Многие компании топчутся на месте из-за отсутствия информации о зарубежных рынках и маркетинговых возможностях. Мы продолжим поддерживать компании посредством различных программ и экспортных консультаций», — сообщили представители министерства.