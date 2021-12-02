Токио, 2 декабря, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Японии рассматривают возможность сокращения интервала между введением второй и третьей дозы вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава японского правительство Фумио Кисида в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Что касается введения третьей дозы вакцины, то мы будем рассматривать возможность ускорения этого процесса», — заявил он.

В настоящее время в Японии интервал для ревакцинации составляет восемь месяцев с момента второй прививки. При этом ряд экспертов в стране считают необходимым сократить его до пяти-шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Японии началась ревакцинация от коронавирусной инфекции. Предполагается, что в январе 2022 года бустерные дозы препарата получат более 2 млн медработников и пожилых людей.