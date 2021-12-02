Москва, , 06:23 — REGNUM В четверг, 2 декабря, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В ночь на 3 декабря в Москве облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −5… +0 °C.

В четверг, 2 декабря, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −2… +3 °C, облачно, небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики предупредили о десятиградусных морозах в Москве