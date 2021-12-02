Вашингтон, 2 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Не менее 33 участников акций протеста был задержаны полицейскими в американской столице Вашингтоне, 1 декабря сообщила на своем сайте полиция Капитолия.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Они нарушили статью округа Колумбия о массовых собраниях и создании препятствий или проникновении на закрытую территорию. Демонстрации касаются рассмотрения Верховным судом США законности ограничения на аборты, которое было введено в американском штате Техас. В акциях приняли участие как противники, так и сторонники таких мер.

Как сообщало ИА REGNUM, техасский закон об абортах был принят в сентябре 2021 года. 1 ноября Верховный суд США приступил к рассмотрению исков против этого ограничения.