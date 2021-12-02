Красноярск, , 06:14 — REGNUM За неделю в Красноярском крае значительнее всего подорожали белокочанная капуста, картофель и овощные консервы для детского питания. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в Красноярскстате.

Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Капуста выросла в цене на 7,06% (на 3,20 рубля). Средняя цена по состоянию на 29 ноября — 48,51 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 4,46% (на 2,43 рубля — до 56,90 рубля за килограмм). Овощные консервы для детского питания подорожали до 604,52 рубля за килограмм (на 4,40% или на 25,47 рубля).

Подешевели в регионе за неделю свежие огурцы (на 3,51%), помидоры (на 3,41%) и водка (на 1,74%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за неделю со 23 по 29 ноября выросли в среднем на 0,46%.

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