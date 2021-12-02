Хониара, 2 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане в районе архипелага Соломоновы острова. Об этом 2 декабря сообщает геологическая служба США.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Эпицентр подземных толчков располагался в 67 км на запад от населённого пункта Киракира (проживает около 1,1 тыс. человек). Самый густонаселённый город из наиболее близких к эпицентру — столица государства Хониара (население 56,3 тыс. человек) находился в 183 км на северо-запад от эпицентра. Очаг землетрясения располагался на глубине 40 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0 на территории Японии.