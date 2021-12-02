Благовещенск, , 06:17 — REGNUM Движение автомобилей из посёлка Зазейский в село Владимировка будет перекрыто, машины пустят в объезд. Эта вынужденная мера начнёт действовать на следующей неделе из-за строительства Зейского моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства Амурской области.

Строительство моста Most.life

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Объезд будет организован по асфальту. Участок дороги, где трасса примыкает к мосту, уже отсыпан и готов для возведения двух опор строящегося моста.

«В рамках единого объекта строительства Зейского моста возводятся новые километры дорог — это стройка с нуля и в сложных обводненных условиях. Учитывая особенности нашего климата и места строительства моста, подъездные пути строятся с современным подходом, укрепляя дорогу от паводковых влияний. Строительство всего объекта идет параллельно на всех участках», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Откосы насыпи подъездных путей будут укреплены и отсыпаны с целью уберечь путепровод от паводковых явлений. По словам заместителя руководителя компании АО «БТС-МОСТ» Олега Волкова, новая дорога строится с учетом негативного влияния возможных чрезвычайных ситуаций, высота насыпи составит от 6 до 10 метров. Предполагается, что это защитит дорогу от обводнения и возможных размывов.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Зея в столице Приамурья намерены достроить в 2023 году. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.