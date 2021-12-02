Киев, 2 декабря, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Украинский экономист Валентин Землянский считает, что Россия и Германия специально использовали какие-то уловки, чтобы затянуть запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал 1 декабря в статье для издания «Главред».

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Эксперт уверен, что Москву устраивают высокие цены на газ в Европе, поэтому она не спешит поставлять больше топлива своим партнёрам. Кроме того, отмечает экономист, «Северный поток — 2» — не первый российский проект, а потому стороны хорошо понимают процедуру и сроки сертификации газопровода.

«Условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — написал Землянский.

Напомним, Россия действует в рамках договорных обязательств, о чем неоднократно сообщали президент России Владимир Путин, представители Газпрома. В настоящее время стороны согласуют применение газовой директивы Евросоюза, разбирательство проходит в федеральном верховном суде ФРГ.