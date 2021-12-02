Дальнегорск, Приморский край, , 05:59 — REGNUM Один человек пострадал в результате обрушения породы на руднике «Второй Советский» в городе Дальнегорске Приморского края. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В шахте

Информация о ЧП поступила в региональное ведомство в 03:35 (20:45 мск 1 декабря). По предварительным данным, один из горняков попал под обвал породы. Всего в шахте находилось 16 человек, из них на аварийном участке находились четыре человека. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте происшествия.

Работы на аварийном участке приостановлены, пострадавший был поднят на поверхность и передан медикам из бригады скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на кузбасской шахте начаты работы, направленные на предупреждение повторных взрывов метана.

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