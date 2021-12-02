2 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

На чём зарабатывает семья главы Минпромторга России, указавшего в декларации 2020 года доход более 740 млн рублей.

Анастасия Степанова, , 07:18 — REGNUM Денис Мантуров, накануне рассказавший сенаторам о планах возглавляемого им Минпромторга России, снова попал в медиаповестку. Некоторые эксперты предполагают, что вокруг занимающего вот уже девять лет министерское кресло Мантурова, сжимают кольцо силовики. В качестве обоснования своего мнения они приводят уголовные дела в отношении представителей команды министра. А происходит это всё на фоне роста личного благосостояния главы Минпромторга РФ. Чтобы оценить активы семьи Мантуровых, ИА REGNUM проанализировало семейный бизнес, в котором задействованы как Тамара, так и Наталья Мантуровы, чьи данные совпадают с данными матери и жены министра.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеграм-канал «Октагон» отметил, что за последние два года были задержаны, арестованы и осуждены сразу восемь представителей команды Мантурова.

«В уязвимом положении находится старожил кабинета министров — глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, вокруг которого сжимают кольцо силовики», — высказал мнение «Октагон».

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Уточняется, что всё это происходит на фоне роста личного благосостояния.

И действительно. По итогам 2020 года, Денис Мантуров зарегистрировал доход 740 413 415,6 рубля против 586 022 058,1 рубля годом ранее. Супруга министра указала доход 13,6 млн рублей против 9,1 млн рублей.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ответ на вопрос, откуда у министра такие дохода, он дал сам в интервью телеканалу РБК в декабре 2020 года. Мантуров заявил, что ему нечего скрывать, а доходы он получает в виде процентов с депозитов и дивидендов с активов «от прежней жизни». Он добавил, что до прихода на госслужбу имел 20-летний опыт в реальном секторе экономики, отметив, что активы есть в гостиничном бизнесе, недвижимости. При этом все активы, по словам Мантурова, переданы управляющей компании.

В семейном бизнесе министр тогда также не усмотрел конфликта интересов.

«Члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликтов интересов с моим блоком, который я курирую», — заявлял глава Минпромторга, тогда же подтвердивший, что у его семьи на Кубани есть бизнес по выращиванию яблок.

Яблочный бизнес и не только

Упомянутый в интервью яблочный бизнес — это, вероятно, компания «Колос Кубани», созданная в августе 2018 года для выращивания различных агрокультур. С ноября 2019 года ею руководит Михаил Коновалов. Уставный капитал фирмы — 1 млн рублей. Владельцы в равных долях — Владислав Пономаренко (собственник астраханской компании по переработке рыбы — ООО «Нижневолжская рыбопромышленная компания», созданной в конце сентября 2021 года) и московское ЗАО «Династия» (создано в 2014 году). В базе «Контур.Фокус» последним собственником ЗАО указан Валентин Мантуров, чьи данные совпадают с данными отца министра. После смерти Мантурова-старшего в 2019 году часть его активов унаследовала супруга. Кому перешло в наследство ЗАО «Династия», в открытых данных не указано.

Яблоневый сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

По итогам 2020 года, ООО «Колос Кубани» получило выручку в размере 22,512 млн рублей, а в 2019 году — 16,838 млн рублей, но при этом в итогах два года подряд фигурируют убытки в районе 24−25 млн рублей.

В садоводстве у семьи Мантуровых это не единственный актив. Валентин Мантуров был соучредителем подмосковного СНТ «Ополченец» в деревне Горчухино.

Отельный бизнес

В активе Валентина Мантурова было также ООО «Пэйпар-2000». Фирма была создана в 1999 году и ликвидирована в 2015 году. Возглавлял её Евгений Максимов, чья персона довольно интересна.

Максимов на сегодня возглавляет два актива Мантуровых — уже упомянутое выше ЗАО «Династия» и АО «Финансовые системы», через которые расходится цепочка собственности в Геленджике. В частности, в отельном бизнесе.

В ноябре 2021 года решением арбитража с застройщика — АО «Жемчужина» — было взыскано в пользу офшора, зарегистрированного на острове Тортола (Британские Виргинские острова), более 320 млн рублей долга по договору займа и свыше 1,33 млрд рублей процентов за пользование займом.

АО занималось строительство апартамент-отеля в Геленджике, который позиционировался как черноморские дачи для элиты. Акционером данного АО на 2020 год являлись ПАО Санаторий «Геленджик», Dolcemia Holdings Limited (Кипр), ООО «Финансовые системы» и N35 FINANCIAL LIMITED. Конечными бенефициарами одного из акционеров были Тамара Мантурова и Станислав Сергеевич Чемезов, чьи данные совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Сергей Чемезов и Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интересна в связке с АО «Жемчужина» и ниточка к небезызвестному Виктору Харитонину — одному из главных бенефициаров пандемии, владельцу одного из производителей вакцины «Спутник V» — АО «Фармстандарт». К примеру, строительный реестр относит «Жемчужину» к IPT Group, связанной с Харитониным. А также директор активов Мантуровых — Евгений Максимов — входит совместно с «Фармстандартом» Харитонина в состав совладельцев фирмы «Вириома» (Сколково). Среди совладельцев «Вириомы» есть и Андрей Реус, и ООО «Химрар Фарма» (имеет отношение к производству одного из антиковидных препаратов).

Примечательно: Реус — бывший заместитель Виктора Христенко по министерству. Как впрочем и Мантуров. Помимо этого, Реус совместно с сыном Христенко и пасынком вице-премьера Голиковой Владимиром Христенко — бенефициар фармкомпании «Нанолек».

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Андрей Реус (слева) (сс) Niklitov

В число совладельцев «Вириомы» входит и Ирина Тырнова, которая возглавляет фирму «Кромис». В последней есть доля ООО «РФПИ Управление активами» (РФПИ — фонд, созданный правительством РФ). Возглавляет РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Но вернёмся от этого переплетения связей в чиновничьей верхушке к клану Мантуровых.

В сентябре 2020 года газета «Ведомости» сообщила, что семье министра Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на Малой Дмитровке в центре Москвы. Официально министр данные сведения не опровергал.

Помимо этого, семьи Мантуровых и Чемезовых имеют отношение к винодельческому бизнесу на Кубани. АО «Финансовые системы», за которыми стоят Тамара Мантурова и Станислав Чемезов, владеет 50% доли в винодельческой фирме «Мантра» (выручка фирмы в 2020 году — 16,3 млн рублей). Последняя в свою очередь с февраля 2021 года также собственник одноимённого торгового дома.

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Виноградник

Тамаре Мантуровой, как уже сообщало ранее ИА REGNUM, принадлежит доля и в ООО «Комплекс-стройматериалы-овражки». Фирма занимается управлением недвижимостью. Среди совладельцев отметилась и Татьяна Ежевская, чьи данные схожи с данными матери другого высокопоставленного чиновника.

Бизнес супруги Мантурова

Ранее СМИ в качестве активов тогда еще не министра Мантурова называли доли в компаниях «Приморье-пляж», «Приморье-косметология».

На сегодня в сфере косметологии зарабатывает капиталы Наталья Мантурова, чьи данные схожи с данными супруги главы Минпромторга. В частности, ей принадлежит ООО «Центр эстетической медицины «Русская красавица», созданное в 1997 году. В 2020 году его выручка составила 14,64 млн рублей при чистой прибыли около 1,4 млн рублей.

Она же единолично владеет фирмой из сферы здравоохранения — ООО «Делайт-Ланцетъ», работающей с 2011 года. Выручка компании за 2020 год составила 44,585 млн рублей против 49,7 млн рублей годом ранее.

Помимо этого, Мантурова возглавляет общественную организацию «Роспрэх» (общество хирургов) и является единственным учредителем фонда развития медицинских технологий. Фонд по основному виду деятельности специализируется на уходе с обеспечением проживания. Чистая прибыль фонда в 2019 году составляла 27,9 млн рублей, в 2020 году — 4,9 млн рублей.

Наталья Мантурова Minzdrav.gov.ru

21 декабря 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выступит перед депутатами Госдумы с докладом «О задачах развития отечественной промышленности в современных социально-экономических условиях». У народных избранников есть шанс задать ему вопросы и более широкого спектра, если таковые возникнут.