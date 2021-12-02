Москва, , 05:37 — REGNUM Более 1,2 тысячи авиарейсов отменила компания «Аэрофлот» по маршрутам из городов России на черноморское побережье. Об этом 2 декабря сообщает издание «Известия», основываясь на анализе с официальных сайтов аэропортов, системы бронирования «Аэрофлота» и ресурса FlightRadar24.com.

Самолёт Аэрофлота Programmes.putin.kremlin.ru

Авиаперевозчик должен был зимой выполнять перелёты по 22 маршрутам из 13 городов России в Сочи, Симферополь и Краснодар. Однако уже отменены авиарейсы по всем десяти маршрутам в Краснодар и Симферополь, при этом на восьми из них — в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута «Аэрофлот» был единственным перевозчиком. Сейчас по этим маршрутам отменены все прямые перелёты после новогодних праздников.

Всего в зимнем графике перелётов авиаперевозчиком были отменены около 1,2 тыс. авиарейсов. Как пояснили в руководстве авиакомпании, причиной отмены авиарейсов стало падение пассажиропотока зимой, сократить авиарейсы пришлось из-за их убыточности.

Отмечается, что отмена авиарейсов в таких масштабах является редчайшей ситуацией для авиакомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене прилёта семи авиарейсов во Владивостоке из-за неблагоприятных метеоусловий.

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