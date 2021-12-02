Токио, , 05:29 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения находился на территории префектуры Ибараки. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на территории Румынии. Его очаг находился в районе Вранча на глубине 124 километров. Подземные толчки ощутили жители северо-востока Румынии, однако сведений о пострадавших не поступало.