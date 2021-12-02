Вашингтон, 2 декабря, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрил передачу Австралии информации о военно-морских ядерных силовых установках по соглашению, подписанному в рамках альянса AUKUS, и призвал Конгресс США сделать то же самое. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

«Я одобрил соглашение, санкционировал его исполнение и призываю Конгресс положительным образом рассмотреть его», — цитирует пресс-служба заявление президента США.

Байден отметил, что вслед за подписанием соглашения Австралия, Великобритания и США (входят в AUKUS) проведут 18-месячные консультации по вопросу «передачи атомных подводных лодок для австралийского флота». Подписанное американской стороной разрешение позволит сторонам обмениваться секретной информацией для наращивания военной активности в AUKUS.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны США планирует расширить военную инфраструктуру в Австралии. Деятельность американских и австралийских военных будет направлена на сдерживание Китая.