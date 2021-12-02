Тегеран, , 08:21 — REGNUM 1 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан встретился и провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел Зимбабве Дэвидом Мусабаяной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан заявил на встрече, что новое правительство Ирана готово расширять отношения с африканскими странами в политической, экономической и культурной областях.

Он отметил, что экономические отношения с африканским континентом могут развиваться в таких направлениях, как экстерриториальное сельское хозяйство, экспорт сельскохозяйственной техники, продажа нефтехимической продукции, а также оказание технических и инженерных услуг.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что двусторонние парламентские связи также имеют большое значение, и выразил надежду, что в ближайшее время состоится обмен парламентскими делегациями двух стран.

Между тем он счел необходимым сотрудничество между странами, находящимися под несправедливыми санкциями США и некоторых других западных стран.

Зимбабвийский дипломат представил отчет о своих встречах с иранскими официальными лицами за последние несколько дней, объявив о готовности своей страны принять участие в заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в иранской столице.