Тегеран, , 08:21 — REGNUM 1 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг наличие военного сотрудничества между Исламской Республикой и Йеменом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде отверг сообщения о том, что нападение коалиции во главе с Саудовской Аравией на Йемен и предположительная атака на секретную базу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сане привели к расширению военного сотрудничества между двумя странами.

Он исключил любые военные связи между Исламской Республикой Иран и Йеменом. «Такие необоснованные заявления делаются для того, чтобы отвлечь внимание народов региона и мировой общественности от преступлений государств-агрессоров», — отметил иранский представитель.

Он также сообщил, что Исламская Республика Иран никогда не вводила свой военный контингент на территорию Йемена. «Такие безосновательные заявления не изменят реальную ситуацию в пострадавшей от войны стране», — заявил иранский дипломат.