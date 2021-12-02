Москва, , 05:08 — REGNUM Российские разработчики завершили работу над защищенным смартфоном для военных и спецслужб. Он создан с использованием отечественных компонентов и программного обеспечения, сообщили представители группы компаний «Аквариус», разработавшей гаджет.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выпустили первую пробную партию из 200 устройств на операционной системе «Лаборатории Касперского». До конца года будет еще 3 тысячи аппаратов», — цитирует газета «Коммерсант» главу «Аквариуса» Владимира Степанова.

Отмечается, что разработка обошлась компании в 1 млрд рублей. Военно-полевой смартфон защищён от различных кибератак и соответствует требованиям, предъявляемым к таким устройствам в промышленности, энергетике, госучреждениях и на транспорте. Разработчики рассчитывают также, что смартфон будет востребован среди военных и сотрудников спецслужб.

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