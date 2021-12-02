Москва, 2 декабря, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Российские разработчики завершили работу над защищенным смартфоном для военных и спецслужб. Он создан с использованием отечественных компонентов и программного обеспечения, сообщили представители группы компаний «Аквариус», разработавшей гаджет.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«Выпустили первую пробную партию из 200 устройств на операционной системе «Лаборатории Касперского». До конца года будет еще 3 тысячи аппаратов», — цитирует газета «Коммерсант» главу «Аквариуса» Владимира Степанова.

Отмечается, что разработка обошлась компании в 1 млрд рублей. Военно-полевой смартфон защищён от различных кибератак и соответствует требованиям, предъявляемым к таким устройствам в промышленности, энергетике, госучреждениях и на транспорте. Разработчики рассчитывают также, что смартфон будет востребован среди военных и сотрудников спецслужб.