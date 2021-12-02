Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 1 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 912, причем 82 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 82 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 912», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4312 новых случаев заражения COVID-19, при этом 660 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 892 574 пациента из общего числа 6 121 757 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3328 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 776 917 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. 47 385 346 человек на данный момент сделали повторную прививку.