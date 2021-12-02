Кемерово, 2 декабря 2021, 05:04 — REGNUM Вице-премьер РФ Александр Новак провел второе заседание правкомисии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». В настоящее время на шахте проводятся работы, направленные на предупреждение повторных взрывов метана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также на «Листвяжной» ведётся откачка воды, бурение скважин, мониторинг газовой обстановки.
По официальным данным, пострадавшим оказывается соответствующая психологическая и медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавшим выделяется материальная помощь от правительства, властей Кузбасса, муниципалитета и компании-владельца аварийной шахты.