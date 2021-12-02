Кемерово, 2 декабря, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак провел второе заседание правкомисии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». В настоящее время на шахте проводятся работы, направленные на предупреждение повторных взрывов метана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

Также на «Листвяжной» ведётся откачка воды, бурение скважин, мониторинг газовой обстановки.

По официальным данным, пострадавшим оказывается соответствующая психологическая и медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавшим выделяется материальная помощь от правительства, властей Кузбасса, муниципалитета и компании-владельца аварийной шахты.