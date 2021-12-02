Тегеран, , 08:18 — REGNUM 21 государство, включая членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соседние государства, страны Африки и Дальнего Востока, вошли в число приоритетных направлений экспорта Исламской Республики Иран, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 декабря.

Заместитель председателя Организации по развитию торговли Ирана Фархад Нури выступил с замечаниями на национальном семинаре «Евразия: мост к глобальной торговле», отметив, что организация подготовила 10 планов расширения торговых связей с 21 страной мира, при этом программа вступит в силу через год.

Он также отметил, что правительства не являются хорошими торговцами. В связи с этим они должны прекратить конкурировать с частным сектором и играть роль посредника при инвестировании в инфраструктуру.

Что касается острой потребности малых предприятий в экспертных знаниях для того, чтобы иметь возможность продолжать развитие экспорта, Нури отметил, что организация подписала меморандум о взаимопонимании с целью предоставления малому бизнесу надлежащего образования при поддержке международных экспертов.

Семинар «Евразия: мост к глобальной торговле» проводился иранской организацией совместно с торговыми палатами России и Ирана, чтобы заложить основу для расширения торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Ираном и государствами-членами ЕАЭС, особенно Россией.