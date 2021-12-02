Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 1 декабря министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин на встрече с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом подчеркнул важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным Сирийского арабского информационного агентства (САНА), премьер-министр Арнус обсудил с иранским представителем и сопровождающей его делегацией пути укрепления экономического и промышленного сотрудничества, а также расширения торговых обменов для преодоления последствий несправедливых санкций, введенных в отношении двух стран.

Арнус высоко оценил позицию руководства, правительства и народа Ирана в поддержку сирийцев во время войны и несправедливой блокады, подчеркнув готовность сирийского правительства принять все меры, которые продвинут совместную работу и сотрудничество далеко вперед, особенно в экономической сфере.

Со своей стороны, иранский министр выразил неизменную поддержку своей страны сирийскому народу, развитию экономических отношений и восстановлению сирийской промышленности, указав на желание многих иранских компаний инвестировать в Сирию и запустить совместные проекты.

Официальные лица призвали промышленников обеих стран к сотрудничеству и совместным инвестициям в различные отрасли, необходимые рынкам Сирии и Ирана.