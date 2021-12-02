Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 1 декабря спикер иранского меджлиса (парламента) Мохаммад Бакер Калибаф выразил надежду, что президент страны Ибрагим Раиси и члены его кабинета сделают все возможное, чтобы снять репрессивные санкции США мирными средствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал эти замечания, выступая на совместном заседании законодательной и исполнительной ветвей власти Ирана. Совместное заседание было проведено по случаю национального Дня парламента.

Обращаясь к президенту, Калибаф выразил уверенность в том, что правительство Раиси приложит все усилия, чтобы восстановить права иранцев и снять репрессивные санкции.

Спикер отметил, что парламент и правительство должны стать образцом для подражания для будущих поколений. Он также подчеркнул, что парламент полностью поддерживает инициативы действующего правительства.

В Тегеране состоялось совместное заседание законодательной и исполнительной ветвей власти Ирана с участием их глав, а также иранских парламентариев, министров и вице-президентов.