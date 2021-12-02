Тегеран, , 08:15 — REGNUM 1 декабря генерал-губернатор провинции Хормозган (южный Иран) заявил на совместной встрече с послами России, Беларуси и Украины, что экономические и торговые связи между провинцией и тремя странами должны расширяться. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Губернатор Махди Дусти сделал это замечание, обсуждая со своими коллегами экспорт нефти и сельскохозяйственной продукции провинции Хормозган в Россию, Беларусь и Украину.

«Содействие экспорту сельскохозяйственной продукции и нефти провинции Хормозган в Россию, Беларусь и Украину являлось одной из важных тем обсуждений на моей встрече с послами трех стран. Было решено, что этот вопрос в дальнейшем будет обсуждаться с российскими официальными лицами с целью поиска решений», — сообщил генерал-губернатор Дусти.

Ссылаясь на просьбу российской стороны о подписании контрактов на ведение сельского хозяйства в Иране, он подчеркнул, что Исламская Республики предоставит необходимые гарантии, чтобы российские инвесторы могли активно осуществлять деятельность в иранском сельскохозяйственном секторе, а их продукция соответствовала реальным требованиям на российских рынках.

Сосредоточив внимание на своих переговорах с украинским послом, Дусти также заявил, что Украина является одной из стран, имеющих выход к Черному морю. Он отметил, что украинский посол объявил о готовности своей страны служить экономическим центром для транзита иранских экспортных товаров.

Он подчеркнул, что украинцы нуждаются в некоторых нефтепродуктах, таких как гудрон и различные сорта нефтехимической продукции.