Москва, 1 апреля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Российский актер Иван Охлобыстин ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на критику в свой адрес. Власть чарует, написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Артист признался, что ему было обидно узнать о выпаде украинского коллеги в свой адрес. Зеленскому угрожает опасность, он попал в «ситуацию», отметил он.

«Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности», — написал Охлобыстин.

Он добавил, что прощает Зеленского, будет и дальше считать его другом и даже готов защитить ценой собственной жизни. Что же касается видеоролика, то его авторы «просто прикалывались».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Охлобыстин вместе с актером Михаилом Пореченковым записали шуточный видеоролик в поддержку Владимира Зеленского — артиста, претендующего на пост главы Украины. Однако Зеленский заявил, что российские актеры зря опубликовали ролик, и назвал их идиотами.

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