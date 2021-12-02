Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Мощный циклон, который продолжает бушевать на Сахалине 2 декабря, оставил без электричества три населённых пункта. Работы по ликвидации последствий снегопада на личном контроле держит губернатор Валерий Лимаренко, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Larisa-K Снег

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Из-за непогоды без электричества остаются более 800 человек — это жители сёл Высокое в Анивском районе, Шебунино в Невельском районе и Эхаби в Охинском районе.

Перекрыто движение по трассе Оха — Ноглики от Тымовска.

В Томаринском и Углегорском районах продолжает бушевать сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Итурупе во время прохождения мощного циклона вечером 1 декабря в военной части погиб один человек, ещё двое получили травмы средней тяжести.