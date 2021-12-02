Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Активная региональная политика Ирана дала понять западным державам, что Тегеран будет использовать другие возможности и не будет класть все яйца в корзину переговоров, если Запад не примет надлежащей стратегии в отношениях с иранцами, заявил политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 декабря.

Мохаммад Гадери, эксперт по международным делам, рассказал журналистам IRNA, что Иран продемонстрировал мощное участие в Совете экономического сотрудничества (ОЭС) и Шанхайском совете сотрудничества (ШОС) в последние месяцы.

«Иранское правительство не будет ждать согласия Соединенных Штатов и европейских держав, государство будет решать экономические вопросы, используя другие источники», — отметил он.

Гадери подчеркнул: «Активное участие Ирана в саммитах ОЭС и ШОС показало, что западным державам, в частности США, не удалось изолировать Исламскую Республику. Это связано с тем, что страна обладает обширными политическими и экономическими возможностями, а также потенциалом в области безопасности и обороны, что придаёт ей важное положение на региональной и международной аренах».

Далее эксперт сообщил, что Исламская Республика планирует провести переговоры с западными державами, при этом главной целью переговоров является реализация прав иранцев, а также отмена незаконных и жестоких санкций.

Что касается психологической войны западных СМИ против Ирана, Гадери отметил, что западные средства массовой информации пытаются выдвинуть свою повестку дня в рамках пропаганды игры «Кто виноват?».