Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 1 декабря министр шахт, промышленности и торговли Ирана Реза Фатеми-Амин заявил, что иранские компании готовы к возобновлению остановленного производства в Сирии, а также к созданию совместных предприятий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным сирийского официального информационного агентства, иранский министр, находящийся с официальным визитом в Сирии, сделал этот комментарий на пресс-конференции в результате осмотра ряда поврежденных заводов в промышленном поселке Адра в пригороде Дамаска.

Фатеми-Амин отметил, что целью его визита в Сирию было изучение возможностей для возобновления сирийской промышленности и оказания помощи в восстановлении экономического статуса дружественного государства, который был утрачен в войне против террористов.

Иранский министр, прибывший в Сирию вместе с делегацией промышленников и предпринимателей, провёл несколько официальных встреч с сирийскими властями, также принял участие в церемонии открытия Выставки иранской продукции.

Согласно полученным данным, Фатеми-Амин также примет участие и выступит с лекцией на Конференции по инвестиционным возможностям.