Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. 1 декабря мэр Тегерана (Иран) Алиреза Закани в письме на имя генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) объявил о готовности муниципалитета Тегерана принять у себя 10-ю Всемирную конференцию по туризму. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Письмо Закани было доставлено в офис генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили заместителем министра культурного наследия, туризма и ремесел, а также послом Ирана в Испании Хасаном Кашкави и представителями муниципалитета Тегерана по международным делам в Мадриде.

12 декабря 2020 года члены городского совета Тегерана поручили бывшему мэру Тегерана направить подобное послание генеральному секретарю ЮНВТО, однако данная просьба не была выполнена. В связи с новыми подходами действующей администрации Ирана по укреплению сотрудничества с международным сообществом Алиреза Закани принял во внимание возможность принять в иранской столице Всемирную конференцию по туризму.