Обратившемуся к Путину подростку из Якутии подарили корову
Якутск, 2 декабря, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Выполнена просьба жителя якутского села Арылах Алексея Сокольникова, который, дозвонившись на прямую линию президента РФ Владимира Путина, попросил подарить ему корову. Мальчик ждал пять месяцев, сообщило 2 декабря ИА SakhaDay.
Корову привезли из сельскохозяйственного производственного кооператива «Мындагай», её зовут Кэскилээнэ. По словам тёти мальчика Лены Игнатьевой, Алёша очень рад корове.
Напомним, Алексей Соколов дозвонился на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня. Его выслушал оператор, принимающий звонки, и просьба была передана в министерство сельского хозяйства РФ. Обратиться к президенту ребёнка сподвигло то, что в семье умерла корова Анфиса. Другую корову семье мальчика решили передать по программе социального контракта министерства труда и социального развития Якутии.