Якутск, 2 декабря, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Выполнена просьба жителя якутского села Арылах Алексея Сокольникова, который, дозвонившись на прямую линию президента РФ Владимира Путина, попросил подарить ему корову. Мальчик ждал пять месяцев, сообщило 2 декабря ИА SakhaDay.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

Корову привезли из сельскохозяйственного производственного кооператива «Мындагай», её зовут Кэскилээнэ. По словам тёти мальчика Лены Игнатьевой, Алёша очень рад корове.

«Я очень благодарна руководству нашей республики, руководству нашего Чурапчинского улуса и президенту России Владимиру Путину и работникам СМИ за то, что не оставили без внимания отчаянную просьбу ребёнка. Мы убедились, что наше руководство очень радеет и участвует в судьбе простого обывателя. Призываю всех излагать и донести до руководства ваши пожелания и просьбы. Спасибо большое всем, кто принимал участие в просьбе Алеши и всем жителям нашей любимой республики за понимание и участие», — сказала Лена Игнатьева.

Напомним, Алексей Соколов дозвонился на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня. Его выслушал оператор, принимающий звонки, и просьба была передана в министерство сельского хозяйства РФ. Обратиться к президенту ребёнка сподвигло то, что в семье умерла корова Анфиса. Другую корову семье мальчика решили передать по программе социального контракта министерства труда и социального развития Якутии.