Токио, 2 декабря, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии рассчитывает довести дальность разрабатываемых в стране крылатых ракет морского и воздушного базирования до 1000 километров. Об этом 2 декабря сообщает газета Nikkei.

U.S. Air Force Крылатая ракета «Томагавк» в полёте

По её данным, новые ракеты, которыми планируется перевооружить японские самолёты и корабли, должны быть поставлены военным в 2025—2029 годах. При этом дальнобойность крылатых ракет, стоящих на вооружении в настоящее время, незначительно превышает 100 километров.

Издание отмечает, что японское военное ведомство рассматривает повышение дальности новых крылатых ракет в качестве важнейшего фактора сдерживания, необходимого на фоне «перегретой ракетной гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе». И подчёркивает их исключительно оборонительное назначение, предполагающее нанесение контратак по вражеским кораблям, открывшим огонь по Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки заявил, что Япония, как и другие страны, обеспокоена военной модернизацией и расширением военной активности Китая.

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