Сеул, 2 декабря, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5266 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболевания.

Busan.go.kr Скорая помощь в Южной Корее

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Из них 5242 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее уже второй день подряд выявляют свыше пяти тысяч инфицированных ежесуточно. Такие показатели по заболеваемости фиксируются в республике впервые. Также в стране обновился рекорд по числу пациентов с COVID-19 в критическом состоянии — сейчас их в стране 733 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 457 612. Также за минувшие сутки в стране скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3705 человек.