Штат Джорджия, США, 2 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Четыре человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате перестрелки в американском штате Джорджия. Об этом 1 декабря сообщил телеканал WSB-TV.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл в округе Клейтон в районе, расположенном к югу от станции метро «Атланта». По данным полиции округа, был получен сигнал о семейной ссоре и стрельбе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели во дворе раненую женщину и ребёнка. При попытке оказать им помощь полицейские попали под обстрел, который злоумышленник вёл из неизвестного места.

В результате стрельбы погиб офицер полиции, а также две женщины и мужчина, подозреваемый в стрельбе. Ещё один полицейский и ребёнок 12 лет получили ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что подозреваемый в стрельбе является 35-летним жителем штата Джорджия. Мотивы его поступка устанавливаются. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвиняемый в стрельбе и убийстве четырёх человек подросток в штате Мичиган не признал свою вину в суде.