Балашиха, Московская область, , 04:05 — REGNUM В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого 1 декабря прошло заседание Учёного совета, на котором обсуждались основные векторы и методология военно-политической работы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе состоявшейся дискуссии ракетчиками были затронуты вопросы по темам магистерских диссертаций слушателей академии набора 2021 года, а также присвоения учёных степеней и почётных званий. Также была проанализирована издательская деятельность академии.

пресс-служба Минобороны РФ «На заседании начальник отдела военного образования РВСН полковник Владимир Нестеров вручил памятные подарки победителям конкурса в различных номинациях за звание «Лучший преподаватель образовательной организации РВСН».

Как сообщало ИА REGNUM, срок службы российских межконтинентальных ракет УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ) «Стилет» продлили до 2023 года.

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