Мехико, , 03:57 — REGNUM Мексика намерена завершить разработку собственной вакцины против коронавирусной инфекции в 2022 году, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем докладе о работе правительства.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria», — заявил он.

Отмечается, что клинические исследования препарата начались уже в апреле 2021 года. Пока в Мексике для вакцинации используются препараты зарубежного производства, в том числе и российские. Всего к настоящему времени в Мексике привили против COVID-19 около 65 млн человек.