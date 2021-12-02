Мехико, 2 декабря, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Мексика намерена завершить разработку собственной вакцины против коронавирусной инфекции в 2022 году, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем докладе о работе правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria», — заявил он.

Отмечается, что клинические исследования препарата начались уже в апреле 2021 года. Пока в Мексике для вакцинации используются препараты зарубежного производства, в том числе и российские. Всего к настоящему времени в Мексике привили против COVID-19 около 65 млн человек.