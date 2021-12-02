Киев, , 03:57 — REGNUM Акция в центре Киева с призывами к действующей власти завершилась без нарушений, в ней приняли участие несколько тысяч человек, сообщили 2 декабря отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве.

В масках. Киев. Украина Russian.news.cn

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«Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева», — говорится в сообщении.

Акция «Защити Украину — останови переворот» началась на площади Независимости в Киеве 1 декабря. Протестующие потребовали от властей отреагировать на «угрозы» со стороны России и не допустить капитуляции страны. Некоторые призывы были обращены к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Выступающие также требовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака.

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