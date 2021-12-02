Остров Итуруп, Сахалинская область, 2 декабря, 2021, 03:57 — ИА Регнум. На Итурупе во время прохождения мощного циклона вечером 1 декабря в военной части погиб один человек, ещё двое получили травмы средней тяжести, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

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Порывы ветра на Итурупе были настолько сильные, что подбросили вагончик с военнослужащими. От полученных травм один из них скончался на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих Вооруженных сил России погибли на территории Белоруссии.