Москва, 2 декабря 2021, 03:51 — REGNUM Для наблюдения за объектами или охраняемыми зонами в любое время суток в сложных метеоусловиях МВД России приобрело по госконтракту 50 комплектов носимых тепловизионных камер «Катран-СМ» и «Катран-3Б». Сумма контракта, подписанного 1 декабря 2021 года, составила 40 599 600 рублей, передаёт ИА REGNUM.
Аппаратура, закупаемая в рамках тендера, на который поступила лишь одна заявка, предназначена также для антитеррористических задач и проведения поисково-спасательных операций.
Исполнителем контракта выбрано ООО «Научно-производственный центр антитеррористической и криминалистической техники «Спектр-АТ». Компания существует с 2007 года, принадлежит Алексею Ковалеву, который также является её директором. Юрлицо в целом было поставщиком в более чем 160 госконтрактах на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. При этом почти два десятка контрактов было с МВД.
В этот раз поставить оборудование исполнитель должен до 1 июля 2022 года.