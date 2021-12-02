Москва, 2 декабря, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Для наблюдения за объектами или охраняемыми зонами в любое время суток в сложных метеоусловиях МВД России приобрело по госконтракту 50 комплектов носимых тепловизионных камер «Катран-СМ» и «Катран-3Б». Сумма контракта, подписанного 1 декабря 2021 года, составила 40 599 600 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ МВД

Аппаратура, закупаемая в рамках тендера, на который поступила лишь одна заявка, предназначена также для антитеррористических задач и проведения поисково-спасательных операций.

В этот раз поставить оборудование исполнитель должен до 1 июля 2022 года.